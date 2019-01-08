Geçtiğimiz aralık ayında muhalif kimliği ile tanın Fazıl Say, 18 Ocak'taki konserine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etmişti.

Erdoğan, Fazıl Say'ın konserine katılmayı planlıyor VİDEO

Bugün yapılan MYK Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konsere katılmak istediğini belirtti.

Çelik açıklamasının devamında, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu davete katılmak istiyorlar. Bu konsere katılmayı arzu ediyorlar. Şu anda kesin konuşmama nedenim Özel Kalem Müdürlüğü'nün randevular konusunda ayarlama yapması. Bu aralar epey bir dış temas olacak. Ayrıca içeride de seçim süreciyle ilgili yoğun bir program var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu kültürel faaliyetlere daha fazla katılmak istiyorlar ama program yoğunluğu buna pek imkan vermiyor. Bu konsere katılma konusunda da olumlu düşünüyorlar. O tarihle ilgili çok önemli bir gündem olmazsa katılacaklar."

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