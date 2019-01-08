taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.491
Euro
6.28845
Altın
1284.295
Borsa
90696.97
Gram Altın
227.31

Erdoğan, Fazıl Say'ın konserine katılmayı planlıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 18 Ocak'taki Fazıl Say konserine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmak istediğini açıkladı.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 18:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Geçtiğimiz aralık ayında muhalif kimliği ile tanın Fazıl Say, 18 Ocak'taki konserine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etmişti.

Erdoğan, Fazıl Say'ın konserine katılmayı planlıyor VİDEO

Bugün yapılan MYK Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konsere katılmak istediğini belirtti.

Çelik açıklamasının devamında, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu davete katılmak istiyorlar. Bu konsere katılmayı arzu ediyorlar. Şu anda kesin konuşmama nedenim Özel Kalem Müdürlüğü'nün randevular konusunda ayarlama yapması. Bu aralar epey bir dış temas olacak. Ayrıca içeride de seçim süreciyle ilgili yoğun bir program var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu kültürel faaliyetlere daha fazla katılmak istiyorlar ama program yoğunluğu buna pek imkan vermiyor. Bu konsere katılma konusunda da olumlu düşünüyorlar. O tarihle ilgili çok önemli bir gündem olmazsa katılacaklar."

Günün önemli gelişmeleri VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan Bolton ile görüşmeyi kabul etmedi

Erdoğan Bolton ile görüşmeyi kabul etmedi

155
Cumhurbaşkanı'ndan kredi kartı borçlularına müjde

Cumhurbaşkanı'ndan kredi kartı borçlularına müjde

175
Yardım alan ailelerin elektrikleri devletten

Yardım alan ailelerin elektrikleri devletten

369
Türkiye'de kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı

Türkiye'de kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı

153
Kredi kartı borçlularına verilecek kredinin faiz oranları

Kredi kartı borçlularına verilecek kredinin faiz oranları

150
İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

115
FETÖ'cüler rehinelerin arasına girmeye çalıştı

FETÖ'cüler rehinelerin arasına girmeye çalıştı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir