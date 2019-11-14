Erdoğan: FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyeti bitirilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, ABD'de bulunan FETÖ elebaşınin iadesine de değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"FETÖ ELEBAŞININ İADESİ İÇİN BİRÇOK BELGEYİ DE VERDİK"

"FETÖ, Türkiye'nin anayasal düzenini başarısız bir darbe girişimiyle ortadan kaldırmaya kalkışmış bir terör örgütüdür."

"Görüşmelerimizde, FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi ve beklentilerimizi bir kez daha vurguluyoruz."

"FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için, birçok belgeleri özellikle bu seyahatimizde de takdim ettik."