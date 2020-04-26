Erdoğan Gülüşken ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'te yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle sabah saatlerinde ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Gülüşken ailesini arayarak durumları hakkında bilgi aldı.

Erdoğan yaptığı görüşmede, tıbben üzerlerine ne düşerse yerine getireceklerini söyledi.

O anlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından yayınlandı.

"BU DEVLET MİLLETİNİN MECNUNUDUR"

Erdoğan'ın paylaşımı "Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz..." notuyla yapıldı.