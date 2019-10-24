Erdoğan gündeme dair açıklamalar yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.

''TERÖRİSTLERLE MEKTUP ALIŞVERİŞİNDE BULUNUYORSUNUZ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın, terörist Kobani ile görüşmesine ilişkin, "Trump'ın kendisine bizzat anlattık. Biz şu anda biz size kırgınız, çünkü bir teröristle böyle bir mektup alışverişinde bulunuyorsunuz ve o mektubu kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz, hiçbir şey diyemedi." ifadelerini kullandı.

''ABD'NİN BİZE VERMESİ LAZIM''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobani kod adlı terörist elebaşının, Türkiye'ye teslim edilmesi konusunda, "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım. Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı teröristi) isteyecekler. (ABD'nin) Vermesi lazım bize.'' açıklamasında bulundu.

BARIŞ KORİDORUNU AÇMIŞ OLDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayn el Arab'a ve Münbiç'e de biz Türkiye olarak, Türk orduları olarak şu anda oralarda da bir gözetim veya kontrol durumumuz olacak. Ama en önemlisi de Tel Abyad'dan Cerablus'a doğru oradaki bütün bizim sınırla Suriye tarafında 10 kilometre derinliğinde yine bir barış koridorunu biz şu anda açmış olduk."

AYRINTILAR GELECEK..