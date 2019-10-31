Erdoğan: Gürcistan'ın istikrarı bizim için önemli

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul etti.

Erdoğan, baş başa görüştüğü Başbakan Gakharia ile heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan konuşmasında, "İlk ziyaretlerinden birisini ülkemize yaptığı ziyaretten dolayı memnuniyetimi iletmek isterim. Sayın Başbakan'a yeni görevinden dolayı tebriklerimi iletiyorum. Kendisi ülkemizi yakından tanıyan bir liderdir. Gürcistan'ın kalkınmasını sürdüreceğine ve Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin güçleneceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

SÜRECİ HIZLANDIRACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize ara vermiştik. Dışişleri Bakanlarımıza verdiğimiz talimatla bu süreci hızlandıracağız. En kısa zamanda Gürcistan ile stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız" dedi.

"Ticaretten turizme, enerjiden savunmaya her alanda gelişen ilişkilerimiz var" diyen Erdoğan, "Stratejik ortaklığımızın bölgemiz için olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum" diye konuştu.

ULAŞTIRMA KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK

"Ulaştırma konusunda çok önemli bir adım attık" diyen Erdoğan, "Bakü-Tiflis-Kars tarihi bir adımdır. Bu demiryolunun açılmasıyla bu dost üç ülke birbirine çok farklı şekilde bağlanmış oldu. Demiryolu Londra'dan Pekin'e uzanan yolun kalbinde yer alıyor" dedi.

EKONOMİK VE ASKERİ İŞBİRLİĞİ

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"2011 tarihli anlaşmamız doğrultusunda pasaportsuz geçişi temin ettik. Gürcistan'ın en büyük ticari ortağının Türkiye olması bizi memnun ediyor. Ortak fayda ve karşılıklı saygı temelinde ekonomik işbirliğini artırma iradesini gösteriyoruz. 2018 sonu itibariyle 1,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik. Bu çerçevede Türkiye-Gürcistan arasındaki ticareti kolaylaştırmak için gerekli adımları atacağız. Kısa sürede Ankara'da düzenleyeceğimiz karma ekonomik toplantı bunun için fırsat teşkil edecektir.

GÜRCİSTAN'IN İSTİKRARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR

Güvenlik konusunu ele alma imkanı da bulduk. Bu alanda işbirliğimiz farklı şekilde devam ediyor. Gürcistanlı birçok genci güvenlik noktasında yetiştirme fırsatını bulduk. Gürcistan'ın bağımsızlık ve istikrarı bizim için önemlidir. Silahlı kuvvetlerimiz arasında Türkiye ve Gürcistan'da ortak tatbikatlar düzenlemeye devam ettik. Buradan hareketle, 2 bin 200 Gürcü askeri Türkiye'de kurs ve eğitimlere katıldı. Karadeniz'de barış ve istikrarın sürmesi için çabalarımız devam ediyor."