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Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anıtı'nın bulunduğu alanda 'Hafıza 15 Temmuz' müzesinin açılışını yaptı.

DHA | 16.07.2019 - 07:46..
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Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki programının ardından 15 Temmuz Anıtı'nın bulunduğu noktaya geldi.

Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

Yapılışı yaklaşık 1,5 yıl süren ve 15 Temmuz'un 3. Yıldönümünde açılan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde, 15 Temmuz 2016 da şehit olanların isimlerinin ve hayatlarının anlatıldığı bir bilgi ekranı, aynı gecede kullanılan mühimmatlar, Şehit Astsubay Ömer Halis Demir'in beresi ve kaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN TÜRK ekranlarında canlı yayında çağrı yaptığı Hande Fırat'a ait telefon, Gazi Bilal Özyıldırım'a ait kurşun isabet eden motosiklet kaskı, Şehitlerin ayakkabıları  gibi 15 Temmuz 2016 gecesinde kullanılan, gazilerin ve şehitlerin eşyaları yer alıyor.

Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

GENCİ YAŞLISI HERKES MÜZEYİ GEZDİ

Müzeyi ziyaret eden Dursun Soylu, “Müzede şehitlerimizin kalıntıları var. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Beni müzede en çok etkileyen, tankın geçmiş olduğu arabaydı. Ben askerliğimi Diyarbakır'da tankçı olarak yaptım. Yani bilmiyorum. Görünce içim bir soğuk olmuş gibi bir şey oldu. Değişik bir his oldu" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

"BU LKE İÇİN BİR DAHA ÇIKARIZ"

Seval Okyay, “Beğendim. Güzel düşünülmüş. Belgesel vardı. O geceyi anlatan bir belgesel vardı. İzlerken o geceyi yaşıyor insan. Altta şehitlerimizin hayatlarını anlatan bir bilgisayar düzeneği kurmuşlar. Her birinin üstüne tıklayıp okuyamadım ama okuduğum her bir yaşam hikayesi beni derinden etkiledi. Şehit olamazsın diyorlar, adam şehit oluyor. Bu ülke için bir daha olsa bir daha çıkarız. Bir daha olsa ki Allah izin vermesin ve olmasın. Kesinlikle istemeyiz. Ama bir daha olsa köprüye çıkarız, bir daha şehit oluruz bu ülke için. Ben bu bayrağın altında yaşıyorum. Bu bayrağın altında yaşamaya da devam edeceğim. Devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

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