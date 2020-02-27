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Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var

Erdoğan, Siyaset Akademisi açılış dersinde yaptığı konuşmada, İdlib'de 3 askerin şehit olduğunu söyledi.

AA | 27.02.2020 - 15:36..
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin kuzeyinde devam eden gerginliğe de değinen Cumhurbaşkanı, çatışmalarda 3 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

"ADANA MÜTABAKATIYLA İDLİB'DEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'de 3 şehidimiz var, Allah rahmet eylesin. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada devam ediyor edecek. Biz Adana mutabakatıyla İdbil'deyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var

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