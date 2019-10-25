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Erdoğan ile İmamoğlu Cuma namazını birlikte kıldı

Cami cemaatine kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir sevgi gösterisiyle karşı karşıya kaldı.

AA & Ensonhaber | 25.10.2019 - 15:30..
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Erdoğan ile İmamoğlu Cuma namazını birlikte kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğlen saatlerinde Çamlıca Camii'ne gitti.

Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti.

Erdoğan ve İmamoğlu yan yana saf tuttu.

FETİH SURESİ OKUNDU

Cuma namazının ardından Hafız İshak Danış tarafından Fetih Suresi okundu. Danış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşemelerinden ötürü tek tek selamlaşamayacağını söyleyerek mikrofonu Erdoğan'a uzattı.

Erdoğan ile İmamoğlu Cuma namazını birlikte kıldı

"KUFFARA KARŞI OLMAMIZI RABBİM BİZLERE EMREDİYOR"

Erdoğan, Fetih Suresi'nden bir ayeti okuyarak başladığı konuşmasında, ayetin Türkçesini telaffuz etti.

Erdoğan, "Sevgili kardeşlerim öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak hocanın az önce okumuş olduğu Hadis-i Şerif de 'Vellezine meahü eşiddau alel kuffari' Kuffara karşı şiddetli olmamızı rabbim bizlere emrediyor. O bizler kim Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız. Kuffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi. İnşallah Suriye'de rabbim bizlere vadetti; 'Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu'minin.' Şu anda olduğu gördük. Görüyoruz. Ve Allah'ın izniyle göreceğiz. Bugün yurt dışından bazı devlet başkanlarıyla Dolmabahçe'de görüşmem var. Ben müsadelerinizi istirham ederek o görüşmeye yetişeceğim. Allah razı olsun. Sağolun, varolun. Cuma bayramınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşma yaptığı sırada cami cemaatinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Erdoğan: Kuffara karşı da şiddetli olacağız VİDEO

Erdoğan ile İmamoğlu Cuma namazını birlikte kıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, namaz öncesinde caminin çevresinde incelemelerde bulundu.

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