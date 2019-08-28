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Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı

Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelediği helikopteri alması durumunda makam aracını da hediye edeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 28.08.2019 - 11:32..
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Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile MAKS-2019 Havacılık Fuarı'nda kameralara yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Erdoğan, fuarda sergilenen geniş oturum alanına sahip bir helikopteri inceledi ve fiyatını sordu.

HELİKOPTER ALANA ARABA HEDİYE

Rus lider Putin bu soru üzerine "8 milyon dolar, Bunun yanında arabamız hediye." diye cevap verdi.

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu teklife "Okey" dedikten sonra güldüğü görülüyor.

Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı ViDEO

RUS LİMUZİNİ

Putin'in Erdoğan'a ücretsiz vermeyi teklif ettiği "Aurus" model limuzinin fiyatı ise yaklaşık 1,6 milyon lira.

ORTAK ÜRETİM

İki lider, helikopterden önce Rus yapımı Aurus makam aracını incelemişti.

İki lider, makam aracının ortak bir şekilde üretime sokulabileceğini masaya yatırdı.

Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı

Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı

Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı

Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı

Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı

Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı

 

Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı

Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı

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