1 Bergüzar Korel: Kız çocuğu duygusunu tatmak istiyorum Dokuz yıl aradan sonra anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, Türkiye’de doğum yapacağını belirtti.

2 Instagram, yeni bir mesajlaşma uygulaması üzerinde çalışıyor Instagram, arkadaşlarınızla hemen hemen her hareketinizi paylaşabileceğiniz yeni bir mesajlaşma uygulaması yayınlayacak.

3 Ben Arfa'ya en iyi teklif Fenerbahçe'den Bonservisi elinde olan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa'ya en iyi teklifi yapan takım Fenerbahçe. Deneyimli futbolcu kısa süre içinde kararını verecek.

4 Meksika’da bara silah ve molotoflu saldırı: 23 ölü Silahla barı tarayan saldırganlar, daha sonra molotof kokteylleriyle içeride bulunanları diri diri yakmaya çalıştı. Yerel Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı ile ilgili rapor hazırlıyor.

5 Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelediği helikopteri alması durumunda makam aracını da hediye edeceğini söyledi.

6 Rusya ve Türkiye uçakların teslimatını görüşüyor Rusya ve Türkiye, SU-35 ve SU-57'nin teslimatları için bir görüşme yapıyor.