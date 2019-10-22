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Erdoğan ile Putin'in samimiyeti dikkatlerden kaçmadı

İngiliz basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mike Pence ve Vladimir Putin'le çekilen fotoğrafları karşı karşıya getirdi.

AA & Ensonhaber | 22.10.2019 - 17:58..
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Erdoğan ile Putin'in samimiyeti dikkatlerden kaçmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider, objektiflere samimi pozlar verdi. Bu samimiyet, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye ziyaretini akıllara getirdi.

"FARKI BULUN"

İngiltere'de yayın yapan The Economist'in muhabiri Piotr Zalewski, Erdoğan'ın Pence ve Putin ile çekilen fotoğraflarını yan yana koydu ve "Farkı bulun" dedi.

Erdoğan ile Mike Pence'in Beştepe'de çekilen fotoğrafında gerginlik hissedilirken, Soçi'de Putin ile Erdoğan'ın çekilen fotoğrafında samimiyet ve dostluk hissediliyordu.

Erdoğan ile Putin'in samimiyeti dikkatlerden kaçmadı

Erdoğan ile Putin'in samimiyeti dikkatlerden kaçmadı

Erdoğan ile Putin'in samimiyeti dikkatlerden kaçmadı VİDEO

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