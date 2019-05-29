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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

AA | 29.05.2019 - 18:38..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşme sağladı.

Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinde, S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi. Görüşmede, Japonya'da düzenlenecek G20 Zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalındı.

ÇELİK TİCARETİNDEKİ MEMNUNİYET DİLE GETİRLDİ

Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.

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