Erdoğan: İstanbul'u iftihar tablosu haline getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 566. yılı kutlama programında konuştu.

"HESAPLAŞMALARI BİTMEDİ"

Erdoğan, İstanbul'a dair bir hesaplaşma olduğunu ve bunun 566 senedir bitmediğini söylerken, "Yeni Zelandalı teröristin 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız' demesi asla tesadüf değildir. 566 yıl sönmeyen bir nefret ateşinin yansımasıdır. Gezi olayları sırasında bu şehrin duvarlarını 'Zulüm 1453 yılda başladı' diye kirletenler de aynı zihniyettir." ifadelerini kullandı.

"BU ŞEHRİ İFTİHAR TABLOSU HALİNE GELDİK"

Minarelerden ezan sesi kesilene kadar bu hesaplaşmaların bitmeyeceğini söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: "İstanbul merkez-i düldan, yani dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hizmet etmektir. Hamdolsun Rabbimize bize bu şehre hizmet etme şerefini bize bahşetti. Temiz içme sularının bulunmadığı, çöp dağlarının patlayarak can aldığı, Haliç'in yanından geçmenin bile mümkün olmadığı bu şehri kısa sürede bu şehrin iftihar tablosu haline getirdik.

YAĞMALAMANIN ÖNÜNE GEÇTİK

İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik. İstanbul'un çehresini değiştirdik. Peygamber Efendimizin övdüğü bu şehri, asıl kimliğine yeniden kazandırdık."