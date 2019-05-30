taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9837
Euro
6.6725
Altın
1277.74
Borsa
87186.3
Gram Altın
246.174

Erdoğan: İstanbul'u iftihar tablosu haline getirdik

İstanbul'u asıl kimliğine yeniden kazandırdıklarını söyleyen Erdoğan, "Bu şehirle hesaplaşma içinde olanlar var" dedi.

AA & Ensonhaber | 30.05.2019 - 09:50..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Erdoğan: İstanbul'u iftihar tablosu haline getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 566. yılı kutlama programında konuştu.

"HESAPLAŞMALARI BİTMEDİ"

Erdoğan, İstanbul'a dair bir hesaplaşma olduğunu ve bunun 566 senedir bitmediğini söylerken, "Yeni Zelandalı teröristin 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız' demesi asla tesadüf değildir. 566 yıl sönmeyen bir nefret ateşinin yansımasıdır. Gezi olayları sırasında bu şehrin duvarlarını 'Zulüm 1453 yılda başladı' diye kirletenler de aynı zihniyettir." ifadelerini kullandı.

"BU ŞEHRİ İFTİHAR TABLOSU HALİNE GELDİK"

Minarelerden ezan sesi kesilene kadar bu hesaplaşmaların bitmeyeceğini söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: "İstanbul merkez-i düldan, yani dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hizmet etmektir. Hamdolsun Rabbimize bize bu şehre hizmet etme şerefini bize bahşetti. Temiz içme sularının bulunmadığı, çöp dağlarının patlayarak can aldığı, Haliç'in yanından geçmenin bile mümkün olmadığı bu şehri kısa sürede bu şehrin iftihar tablosu haline getirdik.

YAĞMALAMANIN ÖNÜNE GEÇTİK

İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik. İstanbul'un çehresini değiştirdik. Peygamber Efendimizin övdüğü bu şehri, asıl kimliğine yeniden kazandırdık."

Erdoğan: İstanbul'u iftihar tablosu haline getirdik

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Asena Atalay'ın dini inanç açıklaması

Asena Atalay'ın dini inanç açıklaması

74
Ali Erbaş: Oruç tutmamayı gerektiren haller bellidir

Ali Erbaş: Oruç tutmamayı gerektiren haller bellidir

44
İsrail yeniden seçime gidiyor

İsrail yeniden seçime gidiyor

75
Trump'ın damadı Kushner: Cemal Kaşıkçı bir teröristti

Trump'ın damadı Kushner: Cemal Kaşıkçı bir teröristti

130
Rusya, Türkiye'deki meyve ve sebze üretiminden şikayetçi

Rusya, Türkiye'deki meyve ve sebze üretiminden şikayetçi

157
Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

12
Klavye şampiyonu Türk'ün hedefi rekorunu geliştirmek

Klavye şampiyonu Türk'ün hedefi rekorunu geliştirmek

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir