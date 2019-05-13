Erdoğan: İstanbul'u ihmal edemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Partili vekiller ile iftar programında konuştu.

Gündeminde yenilenecek olsan İBB Başkanlığı seçimleri olan Erdoğan, parti mensuplarına harıl harıl çalışacaksınız talimatını verdi. Erdoğan parti mensuplarına "Sizlerin bir yandan meclis çalışmalarını, diğer yandan parti programlarını bununla birlikte seçim bölgelerindeki faaliyetlerinizi büyük fedakârlıkla sürdürdüğünüzü biliyorum. Önümüzde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri var. Bu seçimleri ihmal etmemeli, her biri üzerinde ayrı ayrı durmalıyız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları:

"YENİ İNSANLAR KAZANARAK ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME HAZIRLANACAĞIZ"

Milletimiz her alanda icraatlar bekliyor. Partimizin kurulduğu günden beri hep yanımızda olan milletimize vefa borcumuzu ödeyeceğiz. Genel merkezimiz ve Meclis Grubumuz arasındaki ahenk ne kadar iyi olursa yaptığımız işlerimizin önemi o derecede artar. Bundan sonraki başarılarımız da bu birlik, beraberlik, kardeşliğimizi güçlendirmekten geçiyoruz.

Milletvekili seçiminde yeterli başarıyı elde edemediğimiz yerlerin çoğunda da belediye başkanlığında da sıkıntılar yaşadık. Demek ki üzerinde çalışmamız gereken konular var. Her bir şehrimizle ilgili değerlendirmemizi yapıyoruz. Hiçbir arkadaşımızı, kardeşimizi, dışlamadan sürekli yeni insanlar kazanarak önümüzdeki döneme hazırlanacağız. Velev ki bizim gönlümüzü, kalbimizi kırsalar da.

"SEÇİMİ KAZANDIĞI HALDE OYLARI ÇALINAN AK PARTİ"

Açık söyleyeyim AK Parti'yi kendi heva ve heveslerinin aracı gibi görenlerin bu çatıda yeri yoktur. Partimizi zayıf düşürme pahasına kendi ajandalarını öne çıkartanlara izin vermeyeceğiz, vermemeliyiz. Dünyada herkes 23 Haziran'ı merak ediyor. Türkiye'de hiçbir seçimin sıradan bir seçim olmadığını, tüm dünyanın gözünün üzerimizde olduğunu farketmeyen herhalde yoktur. Niçin Avrupa, Amerika İstanbul seçimiyle bu kadar ilgileniyor da, Amerika'da 3 milyon az oy almasına rağmen Trump'ın seçilmesiyle ilgilenmiyor? Avusturya'da 2 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi iptal ediliyor da niçin onunla ilgilenmiyorlar? Belçika'da yine aynı şekilde bir seçimin iptali yapılıyor, niçin acaba kimse ilgilenmiyor? Ama İstanbul'la hepsi ilgileniyor. Neden? Seçimi kazandığı halde oyları çalınan AK Parti. Burada çok açık. Cevabı çok basit. Oyları çaldılar. Bir tarafta oy çalanlar var bir tarafta milli iradeye sahip çıkanlar var.

"BİR TARAFTA OY ÇALANLAR DİĞER TARAFTA MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKANLAR"

Kazanırsak İstanbul'a ve onun en önemli temsilcisi olduğu kadim medeniyetimize hizmet yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Kaybedersek bir sonraki seçime milletimizin gönlüne girmenin mücadelesini vereceğiz. Sizlerden Meclis çalışmalarına ara verene kadar genel kurul günleri Ankara'da, diğer günler İstanbul'da çalışmanızı yürütmenizi istiyorum. İstanbul'daki karargahla irtibat halinde yürütmenizin faydasını istiyorum. Burada Sivas, Kastamonu, Erzurum, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Kayseri, Konya'dan kimler varsa burada temsilcileri var. 22 vilayet bayağı yüksek.

Onun için İstanbul'daki hemşehri dernekleriyle sık sık buluşmak suretiyle bu işi lehe çevirmemiz lazım. Çok çalışacağız, çok koşturacağız.Bayram tatiliyle İstanbul'a yoğunlaşacaksınız, bu da çok önemli. Bayramda memlekete gitmek yok, bayramı burada kutlayacağız. Milletvekillerimiz kimseden yönlendirme beklemeden İstanbul'da nerede akrabası, dostu, arkadaşı, nazının geçeceği kimse varsa tek tek arayıp destek istemelidir. Gayretliğiniz ve emeğiniz için şükranlarımı sunuyorum.