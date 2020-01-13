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Erdoğan ve İtalya Başbakanı Libya'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Conte, Libya'da ateşkes anlaşmasının bir an önce imzalanmasını istediklerini söyledi.

AA | 13.01.2020 - 16:33..
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Erdoğan ve İtalya Başbakanı Libya'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Gıuseppe Conte'yi Beştepe'de ağırladı.

Görüşmede, Libya'daki gelişmeler ve Türkiye- AB ilişkileri konuşuldu.

İki lider, Libya'daki ateşkesin kalıcı bir hale gelmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Öte yandan Erdoğan, Moskova'daki görüşmelerin olumlu istikamette devam ettiğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalardan satırbaşları;

"Ağrılıklı olarak Libya'daki gelişmeleri ele aldık. Libya dışında da Suriye konusu ve ikili gelişmelerimizi değerlendirdik. Bu hafta sonu Berlin'de yapılacak zirveyle ilgli olarak bizler de katılma noktasında kararlığımız var. Malumunuz ateşkes dün gece yürürlüğe girmiş oldu. İlgili tüm tarafların katılımıyla görüşmeler devam ediyor. Ateşkesin kalıcı bir hale gelmesi için gayret gösteriyoruz. İdlib'de ateşkese yönelik çalışmalarımızda İtalya'nın desteğini desteklediğimizi de vurguladık. Sayın Conte'ye AB'den beklentilerimizi de aktardık. Bu ziyaretim iki ülke ilişkilerine olumlu yansıyacağına inanıyorum. Turizm noktasında beraber neler yapabiliriz bunların üzerinde durduk. Libya'da ateşkesin kısa sürede imzalanmasını isitiyoruz."

Erdoğan ve İtalya Başbakanı Libya'yı görüştü


"MOSKOVA'DA GÖRÜŞMELER OLUMLU DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan gazetecinin sorusunu cevapladı. Erdoğan, "Libya'ya ilişkin görüşmeler devam ediyor. Akşam saatlerinde bu görüşmeler nihayete erecektir. Bana olumlu yönde devam ettiğine dair bilgi geldi. Moskova'da görüşmeler olumlu istikamette devam ediyor. BM'nin gözlemcisi olması bu noktada isabetli olacaktır." dedi.

Erdoğan ve İtalya Başbakanı Libya'yı görüştü

İtalya Başbakanı Conte'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Libya'da ateşkesin sağlanmasını umut ediyoruz. Ortak amaçlarımız var. Koordine şekilde bilgi alışverişi yapıyoruz ve aynı gündeme sahibiz. Sürekli bir sonuca ulaşmaya çalışmalıyız. Libya'da ateşkes çok kısa süreli bir çözüm alabilir eğer ortak bir çözüm bulunamazsa. Dün Sayın Merkel ve Sayın Putin ile de görüşme fırsatı buldum. İtalya'nın pozisyonu her zaman net. Bu bize kredibilite sağlıyor. Libyalılar refah istiyorlarsa, müreffef olmak istiyorlarsa İtalya ile ittifak olacaklar. Onların bağımsızlığına zarar verecek hiçbir şeyi İtalya kabul etmeyecektir. Bizler özellikle de Türkiye bu çözümün bir parçası oluyor. Libya ve Orta Doğu bölgenin güvenliği İtalya'nın güvenliği için çok önemli. İtalya personel ve donanma açısından da terörle DAEŞ'le mücadele açısından en çok güçlü olan ülkelerden biridir. Berlin süreci Libya için önemli bir fırsat."

Erdoğan ve İtalya Başbakanı Libya'yı görüştü

Erdoğan ve İtalya Başbakanı Libya'yı görüştü

Erdoğan ve İtalya Başbakanı Libya'yı görüştü


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