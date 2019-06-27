Erdoğan, Japonların geleneksel çaylarının tadına baktı

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere, Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde kendisine fahri doktora unvanı tevdi edilmesi öncesinde, üniversiteyi gezdi.

KİMONO GİYİMLİ KADINLARDAN ÇAY SERVİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile çay seremonisine katıldı. Yere oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a, geleneksel kimono giyimli kadınlar çay servisi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da çay seremonisine katıldı ViDEO

"RİZE ÇAY ŞEHRİDİR"

Kendilerine eşlik eden üniversite yetkililerinden çay seremonisi hakkında bilgi alan Erdoğan, "Benim memleketim Rize. Rize, çay şehridir." dedi.

Erdoğan, Rize'de yıllardır siyah çay üretildiğini, şimdi ise yeşil ve beyaz çay da yapıldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, daha sonra ikram edilen çayı seremoni eşliğinde içti.