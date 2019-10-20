Garsonların paten ile servis yaptığı çılgın restoran

1 MSB: YPG'li teröristler 22 ihlal gerçekleştirdi MSB, "ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00'den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

2 ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes sürecinin olumlu ilerlediğini belirtti.

3 Erdoğan Johnson ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü.

4 Dünyada protestolar artıyor Azerbaycan'da dünden beri hükümet karşıtı protestolar şiddetini yükseltti. Son 3 gündür Şili, Lübnan ve İspanya'da da protestolar hız kazandı.

5 Prens Selman'dan ManU için 3.5 milyar euro Katar ile her alanda rekabet içerisinde olan Suudiler, Manchester United'ı satın alarak Katarlıların sahip olduğu PSG'nin transfer şovlarına son vermek istiyor.

6 Ağrı'da teröristlerden hain saldırı: 5 asker yaralı Terör örgütü mensuplarınca devriye görevi yapan zırhlı askeri araca roketli saldırı düzenlenirken saldırıda 5 asker yaralandı.