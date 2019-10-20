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Erdoğan Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü.

AA | 20.10.2019 - 16:25..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Johnson telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Johnson görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde terör örgütü PKK/YPG’nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip edildiğini ifade etti.

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