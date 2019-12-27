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Erdoğan: Kanal İstanbul yapılacak

Kanal İstanbul için CHP'nin karşı çıkmasını eleştiren Erdoğan " İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacak" dedi.

Haber Merkezi | 27.12.2019 - 18:43..
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Erdoğan: Kanal İstanbul yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yerli otomobilin tanıtımına katıldıktan sonra, Hereke'ye geçti.

Burada Herekelilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Kanal İstanbul'a karşı çıkan CHP vardı.

Erdoğan: Kanal İstanbul yapılacak

CHP'nin 17 senedir yaptıkları tüm projelere karşı çıkmakla eleştiren Erdoğan, "Türkiye'de takoz siyasetinin kurumsallaştığı tek bir yer vardır. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle "CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir." Yasakları kaldırmak istersiniz karşısınızda bunları bulursunuz. Türk otomobili projemizi kötülemek için seferberlik ilan ettiler. Biz bunlara rağmen o köprüleri yaptık. Bugün de aynısını Kanal İstanbul projemizde yapıyorlar. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız" ifadelerini kullandı.

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