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Erdoğan: Kandil'den talimat alanlarla ilgili müjde var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "HDP'nin karın ağrısını biliyoruz, bugün yarın sizlere müjde verebiliriz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 12:53..
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Erdoğan: Kandil'den talimat alanlarla ilgili müjde var

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'nin bütçe görüşmelerindeki açıklamalarını eleştirerek, onların bu açıklamalarına karşılık müjde verebileceklerini belirtti.

"KANDİL'DEN İCAZET ALANLARLA İLGİLİ MÜJDE VEREBİLİRİZ"

Erdoğan şunları söyledi: "Bölücü örgütün Meclis'teki taşeronlarının asıl karın ağrılarının farkındayız. Bunun için onların söylediklerini, hakaretlerini, çirkefliklerini dikkate almıyoruz. Onların, Kandil'deki terör baronlarından icazet almadan tek bir kelime dahi edemediklerini, edemeyeceklerini gayet iyi biliyoruz. Şu anda açıklamıyorum. Bugün, yarın sizlere bu konuda da önemli müjdeler verebiliriz. Onların demokrasimiz adına bir katkı beklemiyoruz. Meclis'te bulunma sebepleri Türkiye'nin önünü açacak projeleri sabote etmek olanların milletimizin birlik ve beraberliğine katkıda bulunması mümkün değil. Bölücü örgütün siyasi uzantılarının rahatsız olmaları gayet normal."

Erdoğan: Kandil'den talimat alanlarla ilgili müjde var ViDEO

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