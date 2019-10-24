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Erdoğan Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni’nde konuşuyor.

AA | 24.10.2019 - 15:51..
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Erdoğan Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni’nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları;

"Kaymakam, cumhurbaşkanlığı adına görev yapan en yüksek devlet görevlisidir.

Kaymakamlarımız ev ev dolaşmalı, kapıyı çalmalı, içerden gelen sese kulak vermeli. Kim geldi dendiğinde 'kaymakam' demeli. Ondan sonra yardım kolilerini veya kömürü, odunu hemen oraya indirmeli. Bununla siz cumhurbaşkanınızın orada gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili olmalısınız.

Şu an Türkiye uluslararası bir mücadelenin içerisinde. 911 kilometre sınırı olan Türkiye olarak taciz ediliyorsak buna sessiz kalamayız. Sınırımız taciz ediliyorsa gereğini yaptık, yapacağız."

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