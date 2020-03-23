taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.603
Euro
7.0503
Altın
1493.82
Borsa
83627.81
Gram Altın
316.78
Bitcoin
39450.58

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

AA | 23.03.2020 - 14:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak, kız kardeşinin vefatı nedeniyle taziyelerini ilettiği bildirildi.

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan mesajda, "Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir." ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
Yediği simit nedeniyle nefes alamayan adamı esnaf kurtardı
Adıyaman'da, nefes borusuna simit kaçması üzerine nefessiz kalan vatandaş, esnaf tarafından güçlükle kurtarıldı.
Hırsızların yeni gözdesi: Toptancı depoları
Ülkede görülen koronavirüs vakalarının ardından bakliyat ve kuru gıda ürünlerinde talep yoğunluğunu fırsat bilen hırsızlar, toptancı depolarına dadandı.
Polis yaşlıların siparişini aldı
Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
İkinci Türk-Rus kara devriyesi icra edidi
5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar sonrası, M4 karayolunda, ikinci Türk-Rus ortak devriye faaliyeti gerçekleştirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
95
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
379
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
187
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
512
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
317
Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada
Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada
153
Ünlülere sahte korona ilacından soruşturma başlatıldı
Ünlülere sahte korona ilacından soruşturma başlatıldı
539
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir