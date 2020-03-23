Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi

‘İyiyim Oturuyorum’dan sonra ‘Eyvahlar Olsun’ ile okurunu buluşturan Ceylan Taş ile romanını, yazarlığı, hislerini, her şeyi konuştuk…

Korona ile mücadele eden İranlı din adamları, hastaların ağzına koku sürüyor.

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Küçük kızın EBA TV'ye tepkisi gülümsetti

Derslerini televizyondan takip eden ilkokul öğrencisi Erva Nur, EBA TV'deki öğretmen için "Bizi duyuyor mu?" diye sordu.