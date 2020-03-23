Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak, kız kardeşinin vefatı nedeniyle taziyelerini ilettiği bildirildi.
ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan mesajda, "Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir." ifadeleri kullanıldı.