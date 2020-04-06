Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı.

Tarabya Köşkü’nde yapılan toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama korona ile mücadelede son durumu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır.

Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir, salgın bitine kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planımız vardır.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Para ile maske satışı yasaktır VİDEO





Her gelişme karşımızdaki tehdidin büyüklüğünü ve aldığımız tedbirlere uyulması gerektiğini gösteriyor.

Atatürk Havalimanı alanında bin hastanelik plan proje çalışması devam ediyor, hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur.

Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi yerdedir.

Ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet ele ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir, bugün de yaptığımız budur.





Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz.

İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir. Kamu bankalarımız müşterilerine pek çok kolaylık ve destek sağlıyor.

İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacaktır.

Kabine toplantımızda ayrıntılı şekilde değerlendirdiğimiz kapsamlı yasa teklifini grubumuz vasıtasıyla yakında Meclisin takdirine sunacağız.

Aldığımız tedbirler ve alacağımız ilave önlemler sayesinde Avrupa ve dünya ile paralel şekilde bu salgının üstesinden geleceğiz.







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