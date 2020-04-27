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Erdoğan'dan çifte bayram isteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan sonrası çifte bayram olabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi |
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Erdoğan'dan çifte bayram isteği

Erdoğan'dan çifte bayram isteği

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi İstanbul’daki Tarabya Huber Köşkü’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna açıklama yapmak üzere kameraların karşısına geçti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ramazan’ın milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum.

Sağlık sistemimiz diğer hizmetlerde de herhangi bir aksamaya meydan vermeden hizmetlerini sürdürmüştür.

Yeni hasta ve ölüm sayısı günden güne azalıyor.

Dünyanın her yerindeki kardeşlerimize sahip çıktık. 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik 59 ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz.

Yurt dışında yaşayıp ağır hastalık geçiren, tedavileri yapılamayan vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadık.

Dün İsveç'e gönderdiğimiz ambulans uçağımız hastamızı getirdi, Ankara'da tedavisi devam ediyor.

Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum.

Erdoğan: Ramazan sonrası çifte bayram istiyoruz VİDEO

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