Erdoğan, Macron ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmeden objektiflere yansıyan görüntülerde; Erdoğan'ın, elini Macron'un omuzuna attığı ve bir şeyler söylediği görülüyordu.

Erdoğan'ın, Macron'a karşı oldukça sert bir konuşma yaptığı, adeta fotoğraflardan okunuyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte o görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

BAK DEDİM...

Görüşmenin olumlu geçtiğini dile getiren Erdoğan, "Sayın Macron 'Niye bana bunları söyledin' falan demedi. İkili görüşmede kendisine bizzat söyledim; 'Bak' dedim, Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs’la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın." ifadelerini kullandı.