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Erdoğan, Macron ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs konusunda sık sık Türkiye aleyhinde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, ayar üstüne ayar verdi.

Haber Merkezi | 01.07.2019 - 10:31..
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Erdoğan, Macron ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmeden objektiflere yansıyan görüntülerde; Erdoğan'ın, elini Macron'un omuzuna attığı ve bir şeyler söylediği görülüyordu.

Erdoğan'ın, Macron'a karşı oldukça sert bir konuşma yaptığı, adeta fotoğraflardan okunuyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte o görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

BAK DEDİM...

Görüşmenin olumlu geçtiğini dile getiren Erdoğan, "Sayın Macron 'Niye bana bunları söyledin' falan demedi. İkili görüşmede kendisine bizzat söyledim; 'Bak' dedim, Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs’la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Macron ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Erdoğan, Macron ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Erdoğan, Macron ile yaptığı görüşmeyi anlattı

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