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Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas, bu akşam telefonda görüştü.

AA | 22.12.2018 - 19:58..
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı başta olmak üzere, bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

ÇÖZÜMÜ ZORLAŞTIRACAK ADIMLARIN ÖNLENMESİ ELE ALINDI

İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında, fikir teatisi de yaptı.

Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle, Türkiye olarak Filistinlilerin haklı davalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladığı belirtildi.

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