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Erdoğan, Malazgirt Zaferi kutlamalarına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş'taki konuşmasına şehitlere ve gazilere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Haber Merkezi | 26.08.2019 - 12:39..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi kutlamalarına katıldı

Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunuyor;

"Şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

DİK DURACAĞIZ

Diyarbakır'da yavrusu örgütün elinde esir olan annenin yaptığı eylemi gördünüz değil mi? Öyleyse biz dik duracağız.

Daha dün kadar evlerimizi dibine kadar getirmek istedikleri mücadeleyi sınırılarımızın ötesine taşıdık.

Bugün Türkiye her alanda büyük bir mücadele içerisinde. Bu sıradan bir mücadele değil bu mücadele her hesabın üzerindedir.

Ülkemizin menfaatine olan her konudaki desteği için sayın Bahçeli'ye teşekkürü bir borç biliyorum.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi kutlamalarına katıldı

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