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Erdoğan-Merkel görüşmesinde masadaki su detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel'in görüşmesi sırasında, kabul gerçelşetirilen odada bulunan masadaki su şişesi dikkat çekti.

Haber Merkezi | 29.06.2019 - 22:27..
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Sağlık sorunları nedeniyle son günlerde titremeleriyle gündeme gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, G-20 zirvesinde yeni bir titreme krizi yaşaması ihitmaline karşı önlemlerle korundu.

Son günlerde susuzluk nedeniyle titreyen Merkel'in Erdoğan ile yaptığı görüşmede masasında suyu hazırdı.

MASADAKİ ŞİŞE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye saati ile sabaha karşı Angela Merkel ile bir araya gelmişti. Merkel ile gerçekleşen görüşmede masadaki su şişesi dikkat çekti. Özellikle son günlerde titreme krizlerinin nedeni olarak gösterilen susuzluğa karşı Angela Merkel'in yardımcıları önlemlerini aldı.

Erdoğan-Merkel görüşmesinde masadaki su detayı

Erdoğan-Merkel zirvesinde Alman Şansölye için büyük boyda bir su şişesi hazırda bekletildi.

MERKEL'İN TİTREME KRİZLERİ

Başbakan Angela merkel geçtiğimiz günlerde hem Ukrayna ziyareti sırasında hem de Alman Cumhurbaşkanı'nın huzurundayken titreme krizlerine tutulmuştu. Merkel'in bu halleri Almanları korkuturken, çeşitli hastalık söylemlerini de beraberinde getirmişti.

Angela Merkel yine titrerken görüntülendi VİDEO

Merkel'e yakın kaynaklar ise titreme krizlerini yalnızca susuzluk ve yoğun tempoya bağlıyor.

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