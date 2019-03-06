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Erdoğan: Milli Takım için memnunum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına gelmesini değerlendirdi.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 23:39..
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Erdoğan: Milli Takım için memnunum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV'de gündeme özel açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'in Milli Takım'a getirilmesi ile ilgili görüşlerini paylaşan Erdoğan, Güneş'in Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesinden dolayı memnun olduğunu söyledi.

"BEN FUTBOLDA YERLİ VE MİLLİYE İNANIYORUM"

Erdoğan yaptığı açıklamada,  "Şenol Güneş'in Milli Takımın başına gelmesine sevindim. Kendisini arayıp tebrik ettim. Hayırlı olsun . Biz Şenol Hoca'yla dünya 3.sü olduk. İşin kökünden geliyor. Bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar diliyorum. Ben futbolda da yerliye ve milliye inanıyorum. Şenol Hoca bizim ligimizdeki bütün futbolcuların hepsinin puanını iyi vereceklerdendir. Lucescu ile bir gençleşme olayı yapıldı. Şenol beyin genç kadrolarla devam edeceğinden şüphem yok. Bu ay Arnavutluk ve Moldova maçlarımız var. Bu maçlarla iyi başlangıç yaparsak arkası da iyi gelecektir. Takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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