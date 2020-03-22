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Erdoğan Miraç gecesini tebrik eden vatandaşı aradı

Erdoğan, kendisinin Miraç Kandili'ni dün mesajla tebrik eden bir vatandaşı telefon ile arayarak hal hatır sordu.

Haber Merkezi | 22.03.2020 - 19:34..
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Konya’dan Esma anne dün mesajla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Miraç Kandili'ni tebrik etmişti.

Kendisinin Miraç gecesini tebrik Esma anneyi Erdoğan cep telefonu ile aradı.

Telefon görüşmesine dair görüntüler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

Erdoğan Miraç gecesini tebrik eden vatandaşı aradı VİDEO


Paylaşımda, "Konya’dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün." ifadesi kullanıldı.

Erdoğan Miraç gecesini tebrik eden vatandaşı aradı

ERDOĞAN, EVDE KAL ÇAĞRISINI YAPMAYI DA UNUTMADI

Telefonda Esma annenin hal hatrını soran Erdoğan, Esma anneye sokağa çıkmaması yönünde uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.

Erdoğan Miraç gecesini tebrik eden vatandaşı aradı

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