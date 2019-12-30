Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan: Moldova'daki FETÖ okullarını bize devredin VİDEO

"FETÖ'NÜN OKULLARINI BİZE DEVREDİN"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür ediyor, okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz. Moldova Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı'nın müşterek çalışmasıyla çok önemli adımlar atabiliriz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

MOLDOVALILARIN TURİZMDE BİZİ TERCİH ETMESİ MUTLU EDİYOR

Moldovalı turistlerin ilk sırada Türkiye'yi tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz.

MOLDOVA'YA HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Bugün Moldova'daki yatırımlarımızın toplam tutarı 300 milyonu aşmıştır. Görüşmemizde karşılıklı sorunlarımızı da gündeme aldık. Ancak 500 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmimiz 1 milyon dolarlık hedefimizin gerisindedir. 2018 yılında Moldova ziyaretinde yaptığımız anlaşma ile vatandaşlarımıza kimlikle seyahati sunduk.