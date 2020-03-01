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Erdoğan: Mültecilere bakmak zorunda değiliz

AB'nin mülteciler için bugüne kadar yardımcı olmadığını belirten Erdoğan, "Biz bu kadar mülteciye bakmak zorunda değiliz" açıklamasında bulundu.

AA | 01.03.2020 - 13:49..
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Erdoğan: Mültecilere bakmak zorunda değiliz

Türkiye İdlib’deki saldırılarda 36 şehidinin yasını tutuyor.

Türkiye, İdlib'de çok sayıda askerin şehit olmasının ardından, bu konuda adım atmayan Avrupa’ya karşı sınır kapılarını açarak göçmen kontrolünü bıraktı.

BİZ BU KADAR MÜLTECİYE BAKMAK ZORUNDA DEĞİLİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mülteci konusunda atmış olduğu adımı değerlendirdi.

Kapıların açılmasına ilişkin Avrupa'ya sert ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'yi sözünde durmadığı için eleştirdi.

Erdoğan: Mültecilere bakmak zorunda değiliz

Erdoğan bundan sonraki süreçte mültecilere bakmak zorunda olmadığını belirterek "Biz bu kadar mülteciye bakmak, onları beslemek durumunda değiliz. Eğer dürüstseniz, samimi iseniz siz de buradan bir paylaşımda bulunacaksınız. Bulunmadığınız takdirde biz bu kapıları açarız. Hep yaptığımız gibi yine kendi göbeğimizi kendimiz kesecek bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Bu kadar mülteciye bakmak durumunda değiliz İZLE

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