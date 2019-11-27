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Erdoğan MÜSİAD zirvesinde konuşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD zirvesinde konuşma yapıyor

Haber Merkezi | 27.11.2019 - 15:20..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD zirvesinde konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye kendi içinde çok geniş yatırım, yurt dışında çok geniş ticaret potansiyeli bulunan bir ülkedir."

"Ülkemiz için çalışan, yatırım yapan, üreten, ihraç eden, yenilik ve ilerleme peşinde koşan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır."

"Milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek demokrasimizi güçlendirdik. Hak ve özgürlük alanlarını genişlettik"

"Bugün ekonomisini toparlamış, güney sınırlarındaki kuşatmayı kırmış, birlik ve beraberliğini koruyan bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz"

"Bizi bu zorlu süreçte düşmanlarımızın attıkları taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır."


 

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