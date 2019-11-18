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Erdoğan Ombudsmanlık Konferansı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda hitap ediyor.

Haber Merkezi | 18.11.2019 - 12:21..
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Erdoğan Ombudsmanlık Konferansı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"İnsan merkezli olmayan her yapının yıkılmaya mahkum olduğunu unutmuyoruz. Halkının sahip çıktığı bir ülkeyi hiçbir gücün ve etkinin yıkabilmesi mümkün değildir. Bugünün dünyasında vatandaşıyla güçlü bağlar tesis edemeyen devletlerin iç ve dış müdahalelere karşı çok daha korunmasız kaldığını görüyoruz. Kendi insanının sesine kulak vermeyen, sıkıntılarına çözüm yolu aramayan, tam tersine itirazları hoyratça bastırmaya çalışan devletler çok büyük acılar ve yıkımlarla karşılaşabiliyor."

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