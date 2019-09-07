Erdoğan: Perşembe günü faiz oraları düşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı ile buluştuğu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Perşembe günü Para Piyasası Kurulu toplanıyor, inanıyorum ki faiz daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz.Geçtiğimiz ağustos ayındaki kur saldırısının ardından başlattığımız dengelenme süreci başarıyla sürüyor.

BÜYÜMEYİ GÜÇLENDİRME AŞAMASINA GEÇİYORUZ

Şimdi yeniden büyümeyi güçlendirme aşamasına geçiyoruz. Şovdan başka bir işe yaradıklarını görmediğimiz muhalefet belediyelerinin bıraktığı boşlukları kurumlarımız, imkanlarımızla biz kapatacağız.

FIRAT'IN DOĞUSUNU BİRKAÇ HAFTAYA KADAR ÇÖZÜM YOLUNA KOYMUŞ OLACAĞIZ

Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Onu da inşallah birkaç haftaya kadar öyle veya böyle ama mutlaka çözüm yoluna koymuş olacağız. Ülkemizi bölgemizin ve dünyanın en önemli tasarım, üretim ve ticaret merkezlerinden biri haline getirmeye her zamankinden daha yakınız.

AB ÜLKELERİNİN DESTEK SÖZÜ

Erdoğan, "Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok. Hep biz mi düşüneceğiz, biraz da onlar düşünsün" şeklinde konuştu.



KİMİNLE SAVAŞACAKLAR BUNLAR

Erdoğan, "(Suriye'nin kuzeyi) 30 bin TIR'ı aşkın bu bölgeye silah, mühimmat, araç-gereç ABD tarafından gönderildi. Kiminle savaşacaklar bunlar? Tek ülke var Türkiye. Bunlara eyvallah eder miyiz, sessiz kalır mıyız?" dedi.

7. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE TAKVİMİMİZİ 7 EKİM'DE BAŞLATACAĞIZ

7. Olağan Büyük Kongre takvimimizi 7 Ekim'de başlatarak AK Parti'yi milletimize daha iyi hizmet edecek şekilde tahkim ve tadil etme sürecine giriyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti hiçbir zaman hayatın ayrılmaz bir parçası olan değişime direnmemiştir. Tam tersine hep olumlu yönde değişimin önünü açmıştır."