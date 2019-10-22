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Erdoğan Putin'e güvenli bölge haritasını gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda baş başa görüştü.

Haber Merkezi | 22.10.2019 - 16:31..
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Erdoğan Putin'e güvenli bölge haritasını gösterdi

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e teşekkürlerini ileterek, davetin bölgede kritik günlerin yaşandığı sürece fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

"FAYDALI GÖRÜŞMELER OLDU"

Erdoğan, "Bu süreç öncesinde de yine bu konularla ilgili yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. Tabii bu vesileyle gerek ikili görüşmeler gerek ikili ilişkiler bunları da ele alma fırsatını bulacağız. Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak. Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşmemizin çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

KIRMIZI DOSYADA HARİTA

Görüşmenin basına kapalı kısmında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı dosya içinde yanında götürdüğü, Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge haritasını masaya koydu.

Erdoğan Putin'e güvenli bölge haritasını gösterdi

Erdoğan Putin'e güvenli bölge haritasını gösterdi

Erdoğan Putin'e güvenli bölge haritasını gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le baş başa görüştü VİDEO

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