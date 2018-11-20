Erdoğan, Putin'e kitap hediye etti

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'a yaptıkları milyarlarca dolarlık ödemeyi kestiklerini açıkladı.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup son karşılaşmasında Almanya ile Hollanda karşı karşıya geldiği sırada Hollandalı futbolcu sakatlandı.

Adıyaman'da bir genç, tartıştığı babasını sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Ukrayna INTERPOL'ü tehdit etti

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Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan kilimin hikayesi

Afyonkarahisar'da, koyun yününden ip ve kök boya ile dokunan "Bayat kilimi", binlerce yıllık motifleri ile Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığı kültürel zenginliği yaşatıyor.