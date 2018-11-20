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Erdoğan, Putin'e kitap hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e ülkesine dönmeden önce, yazar Alev Alatlı'nın 'Dünya Nöbeti-Gogol'un İzinde 2. Kitap' adlı eserinin Rusça versiyonunu hediye etti.

DHA | 20.11.2018 - 04:21..
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  2. Politika
Erdoğan, Putin'e kitap hediye etti

TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen 'TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni'nin ardından Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ne, Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Rus bayrağının bulunduğu aynı araçla geldi.

Erdoğan, Putin'e kitap hediye etti

ALEV ALATLI'NIN KİTABINI HEDİYE ETTİ

Erdoğan ile Putin'in basına kapalı görüşmesi, 1 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, yazar Alev Alatlı'nın "Dünya Nöbeti - Gogol'un İzinde 2. Kitap" adlı eserinin Rusça'sını hediye etti.

Erdoğan, Putin'e kitap hediye etti



ERDOĞAN, RUS MEVKİDAŞINI UĞURLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı.

Rus lideri taşıyan özel uçak, Atatürk Havalimanı'ndan saat 18.00'de havalandı.

Putin'i, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Türk ve Rus ilgililer uğurladı.

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