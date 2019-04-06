Erdoğan: S-400'ler Temmuz'da Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada 8 Nisan'da Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaret ve Rusya'dan alınacak S-400 sistemlerinin ABD ile neden olduğu gerilime ilişkin soruları yanıtlarken şunları söyledi:

"ABD, RUSYA'NIN ŞARTLARINI BİZE SAĞLAMADI"

"Rusya'da Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısını gerçekleştireceğiz, S-400 önemli bir yer tutuyor. ABD'nin söylentileri çok yanlış şeyler. S-400 ile ilgili süreci bitirdik, ödemelerimiz devam ediyor. ABD, Rusya'nın S-400 için tanıdığı şartları Patriot'ta bize sağlamadı, o nedenle biz şu anda, şu duruşta oraya sıcak bakmıyoruz. S-400 süreci işliyor, Temmuz ayında da teslimatlar başlayacak"

"BİRKAÇ HAFTA SONRA 4. F-35'İ DE TESLİM ALACAĞIZ"

"F-35'ler konusunda önüne gelen bir şeyler söylüyor. Biz iki tanesini teslim almıştık, şu anda ABD'de üçüncüyü de teslim ettiler. Çok kısa bir süre içerisinde, haftalarla söylüyorum, dördüncüyü de teslim edecekler."

RUSYA İLE DOĞAL GAZ GÖRÜŞMESİ

"Doğal gaz noktasında Rusya ile ilişkimiz çok güçlü, bunların görüşmelerini de yapacağız"