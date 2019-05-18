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Erdoğan: S-400'ler temmuzdan önce teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 füze savunma sisteminin temmuz ayında önce teslim edileceğini açıkladı.

AA | 18.05.2019 - 23:46..
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Erdoğan: S-400'ler temmuzdan önce teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda, gençlerle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, iftar sonrasında gençlerle söyleşi gerçekleştirdi.

Erdoğan: S-400'ler temmuzdan önce teslim edilecek

S-400'LER TEMMUZDAN ÖNCE GELECEK

Bir gencin gündeme dair sorusuna ilişkin Erdoğan, "S-400 konusunda geri adım atmak gibi bir şeyimiz kesinlikle söz konusu değil. O iş bitti." diyerek, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sisteminin sözleşmesinin imzalandığını, bir pürüz olmadığını, hatta temmuz olarak duyurulan teslim tarihinin de öne çekilebileceğini belirtti.

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