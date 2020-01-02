Erdoğan, Şehir ve Güvenlik sempozyumunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin keşfiyle insanlık tarihi değişti. Şehir ve güvenlik konusu günümüzde daha çok konuşulması ve tartışılması gerekiyor.

"SİTE KÜLTÜRÜ BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ DEĞİL"

Site kültürü bizim kültürümüz değil. Ama ne yazık ki ülkemizde site kültürü anlayışı egemen olmaya başladı. Büyük bir nüfusu küçük bir alanda güvenli bir şekilde yaşatmak sanıldığı kadar kolay değildir. Şehir ne kadar büyükse güvenlik sorunları da o kadar fazladır. Artık şehirlerin güvenliği sadece kolluk güçleriyle sağlayacak durumda değiliz. Yeni fikirler geliştirilmeli."

"Bakınız, dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Yatay mimariyle, kendi şehirlerimizi inşa etmiş oluruz, hem de dünyaya göstermiş oluruz. Kibrit kutuları gibi dikilmiş binalarla bir yere varamayız. Biz göğe değil toprağa daha yakın olmalıyız."

AYRINTILAR GELECEK...



