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Erdoğan: Senegal'de hedef 1 milyar dolar ticaret hacmi

Afrika'yı kaderine mahkum etmeyen Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'e yatırım müjdesi verdi.

AA | 28.01.2020 - 19:07..
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Erdoğan: Senegal'de hedef 1 milyar dolar ticaret hacmi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin son dönemlerde Afrika'ya yaptığı yatırımlar Avrupa tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü gündeminde de Senagal'e yapılacak yatırımlar vardı.

Erdoğan: Senegal'de hedef 1 milyar dolar ticaret hacmi

"BUGÜNKÜ HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'e 1 milyar dolar yatırım hedeflediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü görüşmelerimizde gerek heyetler arası gerekse 7 anlaşmanın imzalanmasıyla dolu dolu bir günü şuan itibariyle geride bıraktık.
2018 hedeflerimizin birçoğunu başarıyla hayata geçirdik.
400 milyon dolarlık hedefe aynı yıl içinde ulaştık.

Erdoğan: Senegal'de hedef 1 milyar dolar ticaret hacmi


Bugünkü hedefimiz ülkelerimiz arasında 1 milyar dolardır. Bunu da en kısa sürede yakalayacağımıza inanıyorum. İşadamlarımız Senegal'e daha hızlı hizmet için hazırdır. Az sonra katılacağımız Türkiye-Senegal iş forumu işadamlarımızı daha da teşvik edecektir."

Erdoğan: Senegal ile yeni ticaret hedefimiz 1 milyar dolar VİDEO

"TÜRK FİRMALARININ ADIMLARI İLE CİDDİ BAĞLAR KURULACAK"

Senegal FETÖ terör örgütü ile mücadelemizi anlayan ve bize hak veren bir ülkedir. TİKA gibi kurumlarımızla Senegal'de kalkınma odaklı faaliyetlerimize devam ediyoruz. Geleceği inşaa etmeyi hedefliyoruz.

Senegal'i ziyaretimden önce Cezayir ve Gambiya'ya gittim. Bu Senegal'e 4. ziyaretim. Biz Afrika halklarını kader ortaklarımız olarak görüyoruz. Sayın Başkan'ın vermiş olduğu müjde çok çok önemli. 50 bin kişilik stadyumun burada yapılacak olması gençler için çok çok önemli. Demir Çelik'te bir adımın Tosyalı Holding tarafından atılacak olması önemli. Türk firmalarının adımları ile ciddi bağlar kurulacak. Savunma Sanayii'nde de Senegal'i hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

 

"TÜRK FİRMALARININ ADIMLARI İLE CİDDİ BAĞLAR KURULACAK"
Senegal FETÖ terör örgütü ile mücadelemizi anlayan ve bize hak veren bir ülkedir.
TİKA gibi kurumlarımızla Senegal'de kalkınma odaklı faaliyetlerimize devam ediyoruz.
Geleceği inşaa etmeyi hedefliyoruz.
Senegal'i ziyaretimden önce Cezayir ve Gambiya'ya gittim. Bu Senegal'e 4. ziyaretim. Biz Afrika halklarını kader ortaklarımız olarak görüyoruz.
Sayın Başkan'ın vermiş olduğu müjde çok çok önemli.
50 bin kişilik stadyumun burada yapılacak olması gençler için çok çok önemli. Demir Çelik'te bir adımın Tosyalı Holding tarafından atılacak olması önemli.
Türk firmalarının adımları ile ciddi bağlar kurulacak.
Savunma Sanayii'nde de Senegal'i hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

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