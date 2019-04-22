Erdoğan: Şiddeti asla tasvip etmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun maruz kaldığı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:

"Dün dört şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir.

PROTESTOLAR ŞİDDET EYLEMİNE DÖNÜŞTÜ

Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür.

ŞİDDETİN VE TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ

Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız.

Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz."

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının görüntüleri VİDEO