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Erdoğan: Suriyeliler için destek görmedik

Erdoğan Suriyeliler için Türkiye'nin 40 milyar dolar, Avrupa'nın ise 3 milyar Euro harcadığını belirtti.

AA | 31.10.2019 - 21:28..
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Erdoğan: Suriyeliler için destek görmedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'da konuştu.

Suriyeli mülteciler için yaptığı çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya tarafından mülteci krizinde yalnız bırakıldıklarını belirtterek "Suriye krizi boyunca, neredeyse attığımız her adımda yalnız bırakıldık. Uzun uğraşlar ve fedakârlıklar neticesinde Suriye’de oluşturduğumuz güvenli bölgeler, bugün ülkedeki en huzurlu ve yaşanabilir yerlerdir." ifadelerini kullandı.

"SURİYELİLER İÇİN 40 MİLYAR DOLAR HARCAMA YAPTIK"

Suriyeli mülteciler için yaptıkları harcamalarada değinen Erdoğan şöyle konuştu:

"Son olarak, Barış Pınarı Harekâtı ile Suriyeli kardeşlerimize huzur kalple geri dönecekleri yeni alanlar kazandırdık. Yıllardır milyonlarca sığınmacıyı topraklarımızda barındırmak için 40 milyar dolara yakın harcama yaptık. Buna karşılık uluslararası toplumdan aldığımız destek, Avrupa Birliği’nden gelenler dahil, yaklaşık 3 milyar Euro’da kaldı. “Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli” kabul eden zihniyetin gözü, Suriye’de ve dünyanın her yerinde kendi çıkarından başka bir şey görmüyor. Biz ise etrafımıza baktığımızda sadece insan görüyoruz, sadece can görüyoruz, sadece hayat görüyoruz. Diğerleriyle en büyük farkımız işte budur."

Erdoğan: Suriyeliler için destek görmedik VİDEO

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