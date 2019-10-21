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Erdoğan, TRT World Forum'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum 2019 programında konuşuyor.

Haber Merkezi | 21.10.2019 - 12:07..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'da açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, TRT World Forum'da

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Daha önce katılacaklarını bildikleri halde Barış Pınarı Harekatı'nı gerekçe göstererek programlarını iptal edenler bu büyük fırsatı kaçırmıştır. Bu tiplerin teröre karşı olduklarını hiçbir yerde anlatmalarına gerek yok. Eğer karşıysan işte platform burası gelirsin burada teröre karşı olduğunu bütün her şeyiyle ortaya koyarsın. Bu tavır hiçbir demokratik değer ve etikle uyuşmuyor."

Dünya aşağı yuları her asırda köklü değişim yaşıyor. Bu değişimin bir kısmında adaletsizlikler, zulümler, diğer tarafta da yeni bir düzen var. Kavganın odağında hala bu coğrafya var ister istemez gündemde hep ülkemiz var. 1. Dünya Savaşından sonra kurulmaya çalışılan Yeni Dünya düzeninde Türk milletine yer verilmemiştir. Lozan Anlaşması kabul edeceklerimizin asgarisini oluşturuyordu. Sınırları telle kanla değil de masa başında cetvelle çizilerek oluşturulan devletlerin hiçbir zaman gerçek devlet olamayacağı ortaya çıkmıştır. Bağımsızlığını ve kalkınmasını kendi iradesiyle yapan Türkiye ve birkaç ülke dışındakiler mutsuz ve sıkıntılıdır. Biz sahip olduğumuz her şeyin bedelini fazlasıyla ödedik, hala ödemeye devam ediyoruz.

Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında gözü yoktur."

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