Erdoğan-Trump görüşmesinde tartışılan not tutma karesi

Geçtiğimiz Cumartesi günü Türkiye saatiyle sabaha karşı Japonya Osaka'daki G-20 zirvesinde Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında iki liderin söylediklerinden çok, kurmayların not tutup-tutmadığı tartışması gündem oldu.

TÜRK KURMAYLAR NOT TUTMADI İDDİASI

Erdoğan ve Trump'ın görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter Sayfası @tcbestepe'den servis edilen fotoğraflarda; Türk bakan ve kurmayların ellerinde not defteri ve kalem olmadığı görüldü. Buna karşılık ABD heyetinde yer alanlarda ise not tutmak için gerekli tüm malzemeler hazırdı.

Bu kare üzerine Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarının hazırlıksız bir şekilde görüşmeye girdiği, not tutmadıkları tartışması başladı.

BEYAZ SARAY FOTOĞRAFI OLAYI AÇIKLADI

Beyaz Saray'ın "The White House" isimli flickr (fotoğraf paylaşma sitesi) hesabından servis edilen karede ise Türk heyetinin de not tuttuğu an paylaşıldı.

İki fotoğrafın da paylaşılmasından sonra anlaşıldı ki; Cumhurbaşkanlığı hesaplarından paylaşılan fotoğraf; Türk heyetinin elinde not defteri olmadığı anda çekilen bir kareydi.