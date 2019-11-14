Erdoğan'dan Trump görüşmesiyle ilgili açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temaslarını bitirmeden önce medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, iki ülke arasındaki sorunların çözümü için ABD Başkanı Donald Trump'ın samimi bir çaba içinde olduğunu belirtti.

ABD'li Senatör Graham'ın Beyaz Saray'daki değişen tavrıyla ilgili gelen soruya , "Ben kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı". dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarından satır başları:

"Türkiye ile ABD arasındaki sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar temelinde çözümü için Trump samimi bir çaba içinde. Trump'a karşı olan çevrelerin, ilişkilerimizin bozulması için yoğun bir çaba içinde olduğunu ifade etmekte fayda var. Patriotları da alabiliriz dedik. Bunu alırken S-400'ü tamamen kaldırma teklifini egemenlik haklarımız üzerinde tasarruf olarak görüyoruz. (ABD ile ilişkiler) Görüş ayrılıklarını aşmanın yolu doğru bilgiye dayalı diyalogdur. Bu alandaki çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz.

TRAKTÖRLE ÜZERİNDEN GEÇİN DENDİ

Bizim şu anda Rusya ile de ikili ilişkilerimiz var. Bu ilişkimizi bozamayız. Ki bunun içinde stratejik ilişkimiz var. Nedir bu stratejik ilişki? Doğalgaz meselesi. Bizim şimdi Türk Akımı'nı hesaba katmama şansımız var mı? 'Hakkınızdır devam edin ama S400'lerin üzerinden de traktörle geçin' gibi laf ediyorlar. Dedik ki böyle bir şeyi yapmak bir defa mümkün değil. Bizim stratejik anlamda bu ürünlerle alakalı bu tür ilişkimizi bir kenara atamayız. Şu anda turizmde Rusya bütün ülkeleri geçti ve bu noktada bir numaralı ortağımız. Bize geçen yıl Rusya'dan 6,5 milyon turist geldi. Bu yıl belki daha da artacak. Diğer ürünlerde ciddi manada bizim ortağımız durumunda. Ticaret hacmimiz 30 milyar dolara doğru gidiyor. Geçen yıl 25 milyar doları yakalamıştık. Bu yıl daha ileri götürmeyi hedefliyoruz. Putin zaten bu konuda kararlı olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi böyle bir konumdayken bizim kalkıp S400'ü bırakıp tamamen Patriot'a yönelmemiz gibi bir şey olamaz. 'Ama biz Partiot'u da alalım' dedik. Ama S400'ü de alacağız. Çünkü bizim çok yönlü bir savunma sistemini kurma anlayışımız var. Silahlı Kuvvetler olarak kendi programımızı böyle belirledik. Yani elimizde o da olacak, o da olacak..

KENDİSİNE SÖYLEDİM, DERSİNİ ALDI

Soru: Beyaz Saray’a çağrılan senatörlerden biri Lindsay Graham idi. Türkiye’ye gelmişti, birlikte klasik müzik konseri dinlemiştiniz. Türkiye dostu açıklamalar yapıyordu. Sonra bir anda tuhaf bir dönüş yaptı ve adeta Türkiye karşıtı cephenin sözcülerinden biri haline geldi. Görüşmede bu çelişkiyi kendisine hatırlatıp nedenini sordunuz mu?

Cevap: Ben kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı."

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