taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7511
Euro
6.3733
Altın
1490.67
Borsa
101143.74
Gram Altın
275.629
Bitcoin
53813.08

Erdoğan: Trump ile verimli bir telefon görüşmesi yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

İHA | 07.11.2019 - 02:10..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

"VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik.” dedi.

Erdoğan: Trump ile verimli bir telefon görüşmesi yaptık

"HAYIRLI SONUÇLAR BEKLİYORUZ"

Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"13 Kasım’da ABD’ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

185
Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

115
Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

212
Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

23
Atatürk Barajı'nın yeşil renginin nedeni açıklandı

Atatürk Barajı'nın yeşil renginin nedeni açıklandı

3
Erdoğan: Trump ile verimli bir telefon görüşmesi yaptık

Erdoğan: Trump ile verimli bir telefon görüşmesi yaptık

0
Çin'de 18 yaş altı gençlere online oyunları sınırlaadı

Çin'de 18 yaş altı gençlere online oyunları sınırlaadı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir