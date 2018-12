Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Mevlana Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde Münbiç operasyonu vardı. ABD Başkanı Trump ile operasyon konusunda görüştüğünü belirten Erdoğan, YPG'nin bölgeden temizleneceğini açıkladı.

Erdoğan: Trump'la konuştum, teröristleri biz göndeririz VİDEO

"TERÖRİSTLER GİTMEZSE BİZ GÖNDERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı, Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan şöyle konuştu; "Trump ile konuştuk, Fırat'ın doğusuna bu teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezse o zaman biz göndereceğiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

"Bizim için Konya dirilişin ve direnişin sembolüdür. Her köşesi medeniyet, el emeği kokan bu şehir, daima bizim göz bebeğimiz olmuştur. İnşallah seçim öncesi bir kez daha sizleri ziyaret edeceğim.

Geçtiğimiz hafta ikinci 100 günlük planımızı açıkladık.

"TREN KAZASIYLA İLGİLİ YASALAR İÇİNDE HESAP SORULACAK"

"Geçtiğimiz perşembe günü Ankara-Konya hızlı treninde hayatını kaybedenlere Rab'bimden rahmet diliyorum. Aynı kazada yaralananlara şifa diliyorum. Kazayla ilgili idari soruşturma devam ediyor, kazada suçlu olanlardan yasalar içinde hesabı sorulacak.





Öte yandan Konyamız için önemini bildiğim 22 km'lik Necmettin Erbakan Üniversitesi hafif raylı sistem hattının tamamlanmasını takip edeceğiz.

AÇILIŞINI YAPACAĞIMIZ PROJELERİ SAYSAM AKŞAMI EDERİZ

Konya'yı da Uğur kardeşimize emanet ediyoruz. Ey Konya, 31 Mart'ta bir kez daha en yüksek oy oranıyla Konya'yı bir numaraya taşıyor muyuz? Önümüzdeki seçimlerde bir kez daha AK Parti belediyeciliğini zirveye taşıyor muyuz? Bugün açılışını yapacağımız projeleri teker teker saysam akşamı ederiz.

Yatırım bedeli 180 trilyon lirayı bulan Konya yolu, ve 30 trilyonu bulan Karaşehir geçişi de açılışını yapacağım projeler arasında. Meram Tıp Fakültesi'ne 155 yatak ilave ettik. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın çeşitli yatırımları var, onları da bugün açıyoruz.

KONYA ÜLKEMİZİN PARLAYAN YILDIZIDIR

Büyükşehir belediyemizin temin ettiği 187 otobüsü bugün hizmete alıyoruz. Yollardan, köprülere, spor tesislerine kadar toplam 26 ayrı hizmetin daha açılışını yapıyoruz. Millet Bahçesi'nin de resmi açılışını yapıyoruz. Tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Konya ülkemizin parlayan yıldızı durumundadır. Sadece ülkemizde sınırlı kalmamış, kendisini uluslararası düzeyde de kabul ettirmiş durumdadır.





Burada asıl söylemek istediğim şudur; bir millete olan sevginin ölçüsü yapılan hizmetlerdir. Bay Kemal öyle olmuyor bu iş. İcraat gerekli. SSK'da genel müdürlük yaptın bütün hastanelerimiz rezaletti. Biz Türkiye'yi ve milletimiz çok sevdik. Çok sevdiğimiz için de çok hizmet etmenin gayreti içinde olduk. Gece gündüz milletimizin emrinde çalışıyoruz. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok daha iyi anlıyoruz. Batı ülkelerinin aslında sefalet içinde olduğunu görüyoruz, bunları gördükçe rahmetli Menderes'in rahmetli Özal'ın açtığı ufuklar olmasaydı ülkemizin nereye savrulacağını daha iyi anlıyoruz.

SAYIN TRUMP'LA KONUŞTUM

Türkiye'nin bugün bu kadar hakkını hukukunu savunabilmesinin ardından ülkemizi büyütmemiz vardır. Zeytin Dalı'nda, Afrin'de ve en sonunda Sincar'da da bunu yaşadık. Kazdıkları kuyuları teröristleri gömüyoruz. Sayın Trump'la konuştum; Fırat'ın doğusuna bu teröristlerin gitmesi lazım, eğer gitmezlerse biz göndereceğiz.

Hayata geçirdiğimiz hiçbir adımın boşa gitmediğini görüyoruz. Eski Türkiye yok artık. Eskinin Konyasını bir düşünün, havayolu var mıydı, bu yollar var mıydı? Mevlana'yı anmak için doğru düzgün bir yerimiz var mıydı?"



GEZİ OLAYLARI, ÇÖZÜM SÜRECİ

Gezi dediler, kıyameti kopardılar. 'Yanlış yapıyorsunuz' dediler, Bay Kemal Taksim Meydanı'na geldi.

Bu millete kimse bedel ödetemeyecek. 15 Temmuz'da suçu olanlar bedelini ödeyecekler.

Bir daha çözüm süreci falan beklemeyin, geçti o iş.

Bu arada Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil, bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Sokağa mı çağırıyorsun işte buyur. Bu ülkede benim milletimle artık, onun onuruyla oynanmaz. Hesabı ağır olur. Bay Kemal 15 Temmuz'da tankların arasından kaçtın. Bu defa kaçamazsın.

Bu 31 Mart'ta göreceğiz, milletimiz CHP'ye ödediğinden çok daha fazlasını ödetecek.

FIRAT'IN DOĞUSU OPERASYONU

Suriye'de pervasızca oynanan oyun, 1 milyon masum insanın hayatına mal olmuştur. Bu Esad 1 milyon insanı katletmiştir. 4 milyonu ülkemizde yaşıyor. Bu süreci devam ettiriyoruz. Suriye'de sadece Türkiye'nin güvenlik altına aldığı bölgedeki insanlar huzur içinde hayatlarını sürdürüyor. DEAŞ bahanesiyle Suriye'ye gelen güçler, hala varlıklarını sürdürüyor. Türkiye'yi hedef göstermeye çalışıyorlar. Biz terör koridoruna izin vermeyeceğimizi bugün bir daha söylüyorum. Sadece söylemekle kalmıyorum 3 ayrı operasyonla bunu icra ettik. Şimdi sıra Fırat'ın doğusuna geldi. Teröristleri himaye edenlere sesleniyorum; yanlış yapıyorsunuz. Fırat'ın doğusuna operasyona başlayacağımızı resmen ilan ettik. Takip ediyoruz. Sayın Trump'la görüştük, kendisi de olumlu cevap verdi. Bölgedeki son terörist etkisiz hale gelene kadar Suriye topraklarını tarayacağız. Özgür seçimler yapılana kadar terörle mücadelemiz sürecektir. 500 kilometrelik sınır hattı boyunca ABD askerlerine zarar vermeyecek şekilde Suriye topraklarındaki operasyonlara her an başlayabiliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz. Terör örgütü mensupları güya tedbir alıyorlarmış, tüneller kazıyorlarmış."