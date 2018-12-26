Erdoğan: Öğrencilerin başörtüsüyle uğraşan üniversitenin faydası olmaz

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bilim hayatlarının daha başındayken hem üniversitelerine hem ailelerine böyle güzel iftihar tabloları yaşattıkları için teşekkür ediyorum. TÜBİTAK ile TÜBA'yı ülkemizin bilimsel araştırma havuzuna yaptıkları katkı için gönülden tebrik ediyorum.

2019'U FUAT SEZGİN YILI İLAN ETTİK

TÜBA tarafından ödüllendirilen bilim insanı sayısı 688'e yükseldi. 2019 yılını ülkemiz genelinde Fuat Sezgin yılı ilan ettik. Bilhassa genç kuşakların, çalışkanlığından alacak pek çok örnek olduğunu düşünüyorum.





Bu yıl 18 başarılı bilim insanı ödüle layık görüldü. TÜBİTAK'ın 12 teşvik ödülü, 3 özel ödülü, 3 de bilim ödülünü sahipleriyle buluşturuyoruz.

İSLAM DÜNYASI, O OYUNUN MALZEMESİ YAPILDI

Müslümanlara kendi gelecekleri ve insanlığın ortak meseleleri hakkında söz söyleme hakkı tanınmadı. Ülkemizi geleceğe çok güçlü şekilde taşıyacak birikim milli hazinemizde bulunuyor. Ancak bu hazinenin kapağını açıp istifade edemiyorduk.

İslam coğrafyası son dönemde o büyük oyunun malzemesi yapıldı. Kaynakları sömürüldü, sınırları yeniden çizilmiştir. Yeni küresel sistem İslam alemini çeperlere itmiştir. Bu yeni sistemde Müslümanlara ne kendi gelecekleri ne de insanlığın ortak geleceği hakkında söz tanınmamıştır.



BM ELEŞTİRİSİ

Dünya 5'ten büyüktür. 194 üye var. 15 geçici üyenin hiçbir değeri var mı? Yok. Hani adalet üzerine kurulmuştu? Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden adalet diye bir şey aramayın, yok böyle bir şey.





ÖĞRENCİLERİN BAŞÖRTÜSÜYLE, SAKALIYLA UĞRAŞANLARIN MİLLETE FAYDASI OLMAZ

Öğrencilerin yetişmesiyle değil de başörtüsüyle, sakalla, kıyafetle uğraşan bir üniversitenin, ne ülkeye ne de millete bir faydası olur.

Uzun yıllar öğrenci olaylarıyla, yasaklarla, ikna odalarıyla, kimi örgütlerin baskılarıyla anılan üniversiteler artık tarih oldu. Atılan adımlar sayesinde üniversitelerimiz, gerçek anlamda bilim ve akademik çalışma yapabilecekleri imkanlara kavuştu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA SINIR TANIMIYORUZ

Türkiye, artık bilimsel araştırmalarda sınır tanımıyor. Uzaydan kutuplara kadar her noktada çalışmalar yürütüyoruz.

Hudutlarımızın korunmasına gösterdiğimiz hassasiyeti ülkemizin ürettiği verilerin korunmasına aynen göstermek durumundayız. Bugün siber saldırılar ve açıklar, devletin güvenliği ile kişi mahremiyetini ihlal eden en büyük tehditlerdendir.

YERLİ VE MİLLİ YAZILIM SİBER SALDIRIYI ENGELLEDİ

Geliştirdiğimiz 'Ahtapot' yazılımı, bir kuvvet komutanlığımızın karargahına yapılan siber saldırıyı başarıyla engelledi ve gerçekleşecek bir NATO tatbikatına dahil edildi.

Bir hayali gerçekleştirip Uzay Ajansı'nı kurduk. Ülkemizi uzay araştırmaları ve teknolojisinde, süper lige taşıyacak tarihi bir adım attık."

