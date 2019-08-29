Erdoğan: Tüm fikirlerin temsil edildiği bir basın arzu ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği Ödül Töreni'nde konuştu.

ULUSLARARASI MEDYAYA ELEŞTİRİ

Gazeteciliğin büyük bir dönüşüm yaşadığını belirten Erdoğan, "Yalan haber sadece insanı değil, demokrasileri de tehdit ediyor." dedi. Uluslararası medya organlarının Türkiye yayınlarının objektiflikten uzak olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Derneğimizin bağımlılıkla mücadele ve gençlerimize sporun sevdirilmesi alanında düzenlediği sosyal sorumluluk projelerini memnuniyetle takip ediyorum. Derneğimize çalışmalarında başarılar diliyorum.

YENİ İLETİŞİM ARAÇLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Basın-yayım sektörümüzde baş döndüren bir ilerleme olduğunu görüyoruz. 15 sene önce hayal bile edilemeyen birçok yenilik bugün hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Teknolojiye bağlı olarak yeni iletişim araçları ortaya çıkıyor.

YALAN HABERLERİN HAKİMİYETİ FAZLA

Yeni medya araçları fırsatların yanında çok ciddi tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Yalan haberlerin hakimiyeti doğrulara göre katbekat fazladır.





İnternet dev bir malumat çöplüğü oluşturdu. Bilgiye erişim kolaylaşırken insanla hakikat arasındaki perde kalınlaşıyor.

LİNÇ KÜLTÜRÜ YAYGINLIK KAZANIYOR

Linç kültürü ve itibar suikastı çok büyük yaygınlık kazanıyor. İşin vahim tarafı çoğu zaman bu manipülasyonları kimlerin yaptığını bilemiyoruz. Provokatörler ve itibar suikastçıları internetin dehlizinde izlerini rahatça kaybettiriyor.





Dünyanın birçok ülkesi gibi Türkiye ve Türk demokrasisi de bu tehditten azade değildir. Son 6 yılda meydana gelen hadiseler bu acı gerçeği bize pek çok kez göstermiştir.

AĞAÇ BAHANESİYLE GEZİ OLAYLARININ FİTİLİ ATEŞLENDİ

Ağaç bahanesiyle Gezi olaylarının fitili ateşlendi, sokaklar karıştırılmak istendi, sosyal medya provokasyon üssü olarak kullanıldı.

17-25 Aralık'ta ana muhalefet partisi de FETÖ'nün yalan furyasına arka çıktı. Ana muhalefet, FETÖ'nün siyasi uzantısı gibi davranmayı tercih etti.

Uluslararası medya organlarının Türkiye'ye yönelik yayınları objektiflikten uzaktır.

ŞANLI DİRENİŞ GÖRMEZDEN GELİNDİ

15 Temmuz gecesi yapılan haberleri bir utanç belgesi olarak halen hatırlıyoruz. Türk hükümeti aleyhine konuşacak insan bulamamaktan şikayet eden uluslararası basın kuruluşları bile oldu. Türk milletinin dünya demokrasi tarihine geçecek şanlı direnişi ısrarla görmezden gelindi.

TÜRKİYE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN TAVİZ VERMEZ

Biz daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz. Türkiye ne basın özgürlüğünden ne de milli güvenliğinden taviz verebilir."