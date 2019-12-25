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Erdoğan: Türk askeri izinsiz bir yere girmez

Arap gazetecinin "Libya'ya neden giriyorsunuz" sorusuna Erdoğan; "Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık" yanıtını verdi.

DHA | 25.12.2019 - 15:46..
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Erdoğan: Türk askeri izinsiz bir yere girmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret sonrası, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Arap gazetecinin Libya sorusu üzerine; "Biz hiçbir yere davetsiz olarak gitmedik. Şimdi sormak lazım 5 bin kadar Sudanlı, 2 bin kadar Rus paralı asker Libya'ya hangi sıfatla gitti? Medya olarak bunları sorgulamanız gerekir." dedi.

Libya ile aramızda mutabakat metni olduğu belirten Erdoğan, Türk askerinin izinsiz bir yere girmediğini, asıl Hafter Güçleri’nin orada bulunmasının meşru olmadığını söyledi.

"BUNLARI MEDYA OLARAK SİZİN SORMANIZ GEREKİR"

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Herhangi bir davet olursa bunu değerlendiririz adımlarımızı buna göre atarız. Sormak lazım acaba şu anda Libya’da bulunan ve bunların 5 bini Sudan’dan 2 bini Rusya’dan gelenler oraya hangi sıfatla geldiler. Hangi bağlantıları var. Bunları medya olarak sizin sormanız lazım.

Erdoğan: Türk askeri izinsiz bir yere girmez ViDEO

"TÜRKİYE DAVETİ ALDIĞI ZAMAN İCABET EDER"

Türkiye ise böyle bir daveti aldığı zaman davete icabet eder. Aramızda en azından bir mutabakat metni var. Ama bunların hiçbir bağı yok. Hiçbir bağı olmadığı halde onların ne işi var burada. Hafter meşru değildir. Gayri meşru olarak durumdan vazife çıkartıyor. Uluslararası alanda karşılığı olan Sarraj’dır."

Erdoğan: Türk askeri izinsiz bir yere girmez

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