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Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi'nde birlik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Konseyi Zirvesi koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecektir" ifadelerini kullandı.

AA |
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Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi'nde birlik mesajı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) devlet başkanları, koronavirüs gündemiyle bir araya geldi..

Zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Türk liderlere birlik çağrısı yaparak, koronavirüsle savaş sonrası Türk devletlerinin zaferle ayrılacağını söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TÜRK DÜNYASI OLARAK DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ

"Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Türk Konseyi Zirvesi koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecektir. Türk Dünyası olarak bu süreçten inanıyorum ki güçlenerek çıkacağız. Türkiye olarak Sağlık Bilim Kurulu ve onun yanında Toplum Bilim Kurulları kurduk. Bu alanda iletişimimizi daha faydalı kılmak için bu anlamda sağlık bakanlarımızın da görüş ve bilgi alışverişinde bulunabileceklerini düşünüyorum.

Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi'nde birlik mesajı

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINI UZATABİLİRİZ

Aldığımız tedbirler sınırlarımızın kapalı olması nedeniyle ekonomik olarak olumsuzluklara işaret edebiliyor. Bu nedenle uluslararası ticaret ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi tedarik zinciri için hayati önemdedir. Dünya Sağlık Örgütü önerileri ve Dünya Ticaret kuralları gereği dayanışma içinde olmamız gereklilik arz etmektedir. Bu ulaştırma koridoruna, temassız dış ticaret ve çok modlu taşımacılık işlemlerini geliştirmek için somut adımlarla işbirliğimizi yoğunlaştırmamız gerekiyor. Demiryolu taşımacılığını orta asyaya uzatabiliriz.

Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi'nde birlik mesajı

SALGIN SONRASI İÇİN HAZIRLANMALIYIZ

Bu savaşı elbette kazanacağız. Salgın sonrası için de hazırlık yapmalıyız. Bu şekilde bir hareket tarzı benimsenmesi konseyimizin uluslararası görünürlüğünü belirginleştirecek ve küresel gücünü arttıracaktır..

İNEN YÜKSELİR YÜKSELEN İNER

Kutadgu Bilig’deki kutlu sözleri tekrarlamak istiyorum;

İnen yükselir.

Yükselen iner.

Parlayan söner.

İlerleyen durur.

Bu sıkıntılı dönemler de en kısa sürede bitecektir.Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.’

Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi'nde birlik mesajı

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